Laurent Legname (Dijon) : "Une des plus belles première mi-temps de la saison"

17-0. C'était le score de la JDA Dijon après 7 minutes et 30 secondes samedi contre Limoges. L'équipe de Laurent Legname menait ensuite 46-25 à la pause. Et si le CSP a fini à -5 (75-70), le technicien varois n'a pas caché sa satisfaction au moment de revenir sur la rencontre dans Le Bien Public.

"C’est l’une des plus belles première mi-temps de la saison, surtout défensivement. Quand on commence comme ça, sans erreurs, ça donne ça, ils n’avaient pas de shoots faciles. C’était d’une grande qualité, c’est tout à l’honneur des joueurs. On aurait pu le faire payer à Limoges, on a loupé des occasions. On a fait un gros écart dans le deuxième quart-temps, mais la fatigue s’est fait sentir. Limoges a eu plus d’adresse, on n’a pas attaqué la deuxième mi-temps comme il le fallait. On n’a jamais été vraiment en danger, on a su garder ce petit pécule."