Laurent Legname (Dijon) après la lourde défaite à Pau : "Je savais que ça allait arriver"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Le deuxième de Jeep Elite, la JDA Dijon (18 victoires, 5 défaites), s'est incliné lourdement, 79-54, sur le parquet de Pau (quinzième du championnat avec un bilan de 8 victoires pour 16 défaites) mardi soir. Emmené par les très bons Justin Bibbins et Vincent Sanford (16 et 17 points), l'Elan Béarnais a su s'imposer contre la grande équipe de Dijon. Côté JDA, seuls Hans Vanwijn et Axel Julien ont déparré les 10 points avec respectivement 12 et 10 unités.

Un manque de sérieux

Laurent Legname (43 ans), le coach de Dijon, s'est exprimé à la suite de la rencontre, pour lui cette défaite reflète un soucis sous-jacent de ces dernières semaines. Malgré ses deux victoires précédentes contre Cholet et Champagne Basket, Dijon s'est fait peur et a gagné sans briller. A Pau, les Dijonnais ont été punis pour leur manque de consistance.

"Je savais que ça allait arriver, a-t-il avoué dans Le Bien Public. Je ne suis ni frustré, ni agacé. C’est la conséquence quand on ne respecte pas le jeu, quand on s’entraîne moins bien. Pau a une équipe beaucoup plus complémentaire et équilibrée. Quand on ne met pas l’agressivité dans le basket, on en paye le prix fort. Ce qui m’embête, c’est la manière. Soit les joueurs détruisent tout ce qu’ils ont construit en huit mois, soit ils se ressaisissent. Quand ils sont moins présents à l’entraînement, il y a un impact sur le match."

Ce manque de professionnalisme et d'engagement se reflète aussi dans les déclarations d'Axel Julien. Pour lui, Dijon a été catastrophique sur ce match.

"Le match est catastrophique. A la mi-temps, on y croit encore. Mais quand on prend 7-0 au retour des vestiaires, c’est une course contre la montre. Avec notre niveau du soir, même avec 10 points d’écart, on ne serait jamais revenus. On s’entraîne moins bien depuis un petit moment. Ce n’est pas normal de faire une telle prestation."

"Défensivement on tient notre match référence"

Contrairement à la JDA, Pau a su maîtriser son match. La différence s'observe sur la feuille de stats, Pau finit avec quatre joueurs à 10 points ou plus (Williams, Bibbins, Sanford et Cornelie). Les Palois ont été très adroits aux tirs, avec 64% de réussite à 2 points et 44,4% à 3 points, c'est presque deux fois plus que les Dijonnais. Surtout, l'Elan a su dominer de bout en bout Dijon, provoquant même 19 pertes de balles, grâce à sa défense. Le coach Palois Eric Bartecheky a réagi à la fin de cette rencontre pour féliciter son équipe. "Défensivement, on tient notre match référence", a noté le technicien champenois.

L'Elan va tenter d'enchaîner contre Cholet ce dimanche dans un duel de bas de tableau alors que la JDA Dijon affrontera le leader, Monaco, mercredi prochain dans un duel au sommet. L'occasion de se ressaisir pour les Bourguignons, qui restent deuxièmes du championnat.