Laurent Legname "très satisfait et très fier" après la large victoire de Dijon contre Cholet

Pour la deuxième fois de la saison, la JDA Dijon a signé une large victoire contre Cholet Basket (97-68). L'équipe bourguignonne s'est imposée 97 à 68 face à une équipe bien installée dans le Top 8 de Jeep ELITE. C'est la 8e victoire de suite pour les Bourguignons en championnat de France. De quoi rendre heureux leur entraîneur Laurent Legname, qui s'est exprimé sur le match dans Le Bien Public.

"Je suis très satisfait et très fier. On se doutait que Cholet serait revanchard après l’aller. L’entame a été dans ce sens, ils ont réussi à jouer à leur rythme. [...] L’écart final est fantastique et récompense la production de mes joueurs. On ne s’attendait pas à gagner autant, mais on a été vraiment sérieux. On s’était bien préparé avec seulement un entraînement mais beaucoup de vidéo. On connaissait leurs points forts et leurs points faibles..."