Laurent Legname après Dijon - Cholet : "De vraies bonnes choses en attaque mais défensivement on était absents"

La JDA Dijon est bien en ce moment. Deuxième du classement de Jeep ELITE, talonnant le leader monégasques, les Dijonnais sont sur une série de six victoires d'affilée en Jeep ELITE. Ce vendredi soir pourtant, contre Cholet, les hommes de Laurent Legname ont failli se faire surprendre. Ils ont tout de même réussi à faire la différence pour s'imposer de 8 petits points dans leur Palais des Sports.

Une défense inhabituelle de la part de Dijon

C'est ce qui a quelque peu agacé l'entraîneur Laurent Legname, qui s'est exprimé à la suite de cette rencontre, c'est que la défense bourguignonne a laissé revenir Cholet, encaissant même 70 points en trois quarts-temps. Cholet a même capté 11 rebonds offensifs sur ce match.

"On a bien débuté le match surtout défensivement, et puis on s'est arrêté de défendre pendant pratiquement tout le match. Ils mettent 70 points en trois quarts-temps, ce n'est pas nos habitudes. (Contre) Reims (Champagne Basket) on prend déjà 80 points. C'est peut-être dû à l'accumulation des matches, peut-être qu'on a moins le temps de préparer les matches aussi mais on a pris beaucoup de contre-attaque ça c'est inhabituel, ce n'est pas le style de la maison. Encore des rebonds offensifs de leur part et puis on n'était pas en place sur notre défense pick and roll donc on en a payé les conséquences."