Laurent Legname après la victoire contre Gravelines : "Pas notre meilleur match mais on a été courageux"

Mardi soir, Dijon a signé sa 13e victoire de la saison de Jeep ELITE, en 17 rencontres. La JDA a d'abord signé une bonne première mi-temps, avant de voir l'équipe adverse, le BCM Gravelines-Dunkerque, revenir à -2. Mais c'est David Holston qui a pris les choses à son compte en fin de rencontre. Pour l'entraîneur vainqueur, Laurent Legname, tout n'était pas parfait mais l'envie était là. Il s'est exprimé au micro du Bien Public.

"Déjà, l’essentiel est là : on gagne et par les temps qui courent c’est toujours bien. Les joueurs ont mis du cœur à l’ouvrage, se sont battus pendant 40 minutes, il y a eu de très bonnes choses, notamment en première mi-temps, de moins bonnes dans le 3e quart-temps. Mais on a été courageux, vaillants, ce qui nous permet de l’emporter même si ce n’était pas notre meilleur match de la saison."