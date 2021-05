Laurent Legname après le choc Dijon - Monaco : "Grand respect aux joueurs"

Mercredi soir, Dijon a encore réalisé un joli coup. La JDA a battu le leader de Jeep ELITE, l'AS Monaco (86-83), pourtant intouchable ces dernières semaines autant sur la scène française qu'européenne. Une belle victoire alors que la Roca Team, longtemps menée, est passée deux fois devant dans le dernier quart-temps. Mais les locaux ont réagi à chaque fois dans la foulée, grâce à deux gros paniers à 3-points de David Holston. Alors qu'il avait lui même trouvé que son équipe avait montré de mauvais signaux ces derniers temps, l'entraîneur Laurent Legname s'est dit fier au moment de revenir sur le match pour Le Bien Public.

"C’est la victoire des joueurs et de ce groupe-là. C’est leur victoire. Toutes les victoires sont belles, mais Monaco une saveur supplémentaire, je suis extrêmement content et fier pour ce groupe. Grand respect aux joueurs. Ils ont été puiser au fond d’eux pour l’emporter malgré un gros coup de mou dans le 4e quart-temps. A chaque fois on a remis ce coup de collier. C’est fantastique. Les joueurs ont montré la meilleure des réponses à certaines critiques. Jusqu’au bout, on donnera tout."