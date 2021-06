Laurent Legname avant le match contre son futur club de la JL Bourg : " Je vais tout faire pour gagner"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FOXAEP

Avec son équipe de Dijon, Laurent Legname affronte ce jeudi soir la JL Bourg à Ékinox. Le contexte est particulier puisque le Varois sera le coach de Bourg-en-Bresse la saison prochaine alors qu'actuellement, les deux équipes sont en concurrence directe. « Je suis tellement compétiteur et droit que je serai à fond avec la JDA. Et si on doit battre Bourg le 3 juin à Ekinox pour terminer sur le podium, je serai à 100% pour les battre », avait-il déclaré en mars lors de son intronisation comme le futur technicien burgien.

Deux mois et demi plus tard, il n'a évidemment pas changé d'état d'esprit. Interrogé par Le Bien Public, Laurent Legname s'est exprimé sur cette atmosphère particulière flottant autour de ce choc et a évacué toutes éventuelles perturbations. À mécouter, ce serait presque un match comme les autres.

« Je l'aborde très sereinement, je sais que ça va faire parler mais c'est normal et ça ne me perturbe vraiment pas. On va tout faire et je vais tout faire pour gagner ce match-là, je l'ai préparé avec mon staff de la même façon. Ce sera un match difficile face à une équipe qui est 5e et qui vient de gagner à Strasbourg. On connaît leur qualité et j'espère qu'on a retrouvé de la fraîcheur surtout mentale et aussi physique après ces neuf jours sans match. »

Avec une vue directe sur la première place depuis la chute de l'AS Monaco à Châlons-en-Champagne mardi, la JDA Dijon espère frapper un grand coup ce jeudi à Bourg-en-Bresse. La meilleure façon pour Laurent Legname de prouver qu'il reste uniquement concentré sur sa fin d'aventure bourguignonne pour le moment.