Laurent Legname avant Roanne - Dijon : "Il y a d'excellents joueurs à la Chorale"

Son match contre Tofas Bursa reporté, la JDA Dijon n'a pas pu vite rebondir après sa défaite de samedi dernier à Cholet. Furieux après ce revers, l'entraîneur Laurent Legname a semble-t-il décoléré depuis.

Battu à Monaco puis à Cholet sur ses deux dernières sorties en Jeep ELITE, Dijon va faire en sorte de retrouver le succès. Pour cela, il va falloir l'emporter à Roanne ce dimanche en match en retard de la 2e journée. La Chorale reste sur une victoire à Chalon-sur-Saône mardi (80-85).

"Il y a d'excellents joueurs, des intérieurs complémentaires avec Reddic, une valeur sûre, et Touré en pleine évolution. On s'attend à un match très difficile car nous sommes loin d'avoir un effectif comme le quatuor Asvel, Monaco, Métropolitans et JL Bourg. On regarde juste le prochain match, on ne s'emballe pas."