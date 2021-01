Laurent Legname avec Boulazac - Dijon : "Il fallait réagir"

Après sa grosse défaite mardi en Ligue des Champions (BCL) contre le Tofas Bursa, la JDA Dijon est parvenue à l'emporter à Boulazac (76-86) samedi soir en Jeep ELITE, avec un effectif limité à huit joueurs professionnels. Une victoire qui fait du bien à la JDA qui ainsi n'a pas le temps de trop cogiter après cette nouvelle déconvenue. De quoi satisfaire son entraîneur Laurent Legname, qui est revenu sur la rencontre pour le Bien Public :

"On savait que ça n'allait pas être un match facile, face à une bonne équipe qui n'a malheureusement pas pu jouer beaucoup de matches. Dans notre situation actuelle avec notre effectif diminué et par les temps qui courent, c'est une belle victoire : je tiens à féliciter Abdou (Loum) qui a serré les dents, surpassé la douleur et aussi toute mon équipe.

Il fallait réagir. Il n'y a pas grand chose à jeter sur la première mi-temps, la balle circulait bien et on était défensivement en place. Notre adresse a ensuite complètement disparu malgré des tirs ouverts, on n'a pas réussi à tuer le match et ils sont revenus petit à petit. Les joueurs ont eu le mérite de réagir, de resserrer tout ça, de refaire un écart."