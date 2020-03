Laurent Legname malgré la large victoire : "Pas un bon match, la fête est finie"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Samedi soir, la JDA Dijon a pu présenter sa bannière de vainqueur de la Leaders Cup 2020 à son public. Mais la saison 2019/20 n'est pas finie pour autant et le staff veut laisser son équipe, leader de Jeep ELITE, concernée par la suite avec encore trois compétitions à jouer (le championnat, la Coupe de France et la Ligue des Champions). Après la large victoire de son groupe contre Orléans (90-71), avec notamment un cumul de 27 passes décisives et 117 d'évaluation collective, le coach Laurent Legname ne s'est pas dit satisfait devant la presse, et notamment le journal local Le Bien Public.

"On n’a pas fait un bon match de basket, on n’a pas joué à notre niveau. Même quand on a fait l’écart assez rapidement. Forcément comme tout match de reprise, il y a des hauts et des bas, mais il y a eu trop d’approximations défensives, et un petit manque de sérieux offensivement. Après, on ne peut pas dire qu’on a été grandement en danger, on a su appuyer sur l’accélérateur quand il fallait. Mais j’espère que ce match va juste nous rappeler que la fête est finie, et qu’il reste beaucoup de compétitions à jouer."

Voilà de quoi reconcentrer ses troupes avant de grosses échéances.