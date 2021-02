Laurent Legname sait enfin à quoi s'en tenir : "L'important, c'est qu'on aille au bout de la saison"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Comme tout le monde, Laurent Legname a été heureux d'apprendre lundi que la saison 2020-2021 irait bien à son terme. En effet, l'Assemblée Générale de la Ligue Nationale de Basket a opté pour terminer la saison régulière avant le 15 juin. Alors qu'ils réclamaient de la visibilité sur le calendrier, les techniciens sont servis, même si cela veut dire que les calendriers vont être démentiels après un mois de mars normal (4 matches par équipe).

"C'est bien qu'on joue, reconnaît le coach de la JDA Dijon au micro de France Bleu Bourgogne. Depuis le début de la saison, on s'adapte sans cesse, une fois de plus on va s'adapter. Le principal, c'est qu'on finisse cette saison. On sait où on va, on sait qu'on va enchaîner tous les trois jours pendant un mois et demi à deux mois. Ce sera une gestion différente. L'important, c'est qu'on aille au bout de la saison... et j'espère qu'on ira vraiment au bout."

Afin de rééquilibrer son effectif et de le densifier au vue des échéances à venir, la JDA Dijon a fait venir l'arrière Gerald Robinson. Ce dernier est arrivé sur place et a pris part à son premier entraînement ce lundi. Néanmoins, pour pouvoir faire du 5 contre 5 et intégrer au mieux l'ancien joueur de Nanterre et Monaco, l'équipe attend les retours d'Alexandre Chassang et Hans Vanjwin des équipes nationales. Surtout qu'Abdoulaye Loum est lui arrêté pour 3 à 4 semaines.