Laurent Sciarra : "Un jour, je reviendrai, c’est sûr. Le basket me manque"

Il a démissionné en cours de saison 2016/17, alors que l'ALM Evreux occupait la 8e place de la Pro B. Depuis, Laurent Sciarra n'a pas plus re-coaché, même si son nom a été évoqué du côté du Hyères-Toulon Var Basket en cours de saison pour succéder à Valentin Castel. L'ancien meneur international français, meilleur marqueur de la finale des Jeux olympiques, s'est installé dans le Var où il retape une maison. Sur LNB.fr, le Niçois de 46 ans assure qu'il reprendre du service, à terme.

"Je suis toujours le basket. Je regarde les clubs français en coupe d’Europe, de l’Euroleague. Je me tiens au courant de ce qui se passe. Mais pour l’instant je suis à fond dans mon installation dans cette maison dans le Sud. Une fois que cela sera mis en place, et bien comme je veux, peut-être que je tenterai quelque chose. Mais pour l’instant je suis bien comme cela. Le plus compliqué, c’est qu’il y a peu de garçons passionnés. Je l’ai vécu sur mes deux-trois expériences d’entraîneur. Je ne calque pas avec cet état d’esprit. Comme je ne sais pas faire semblant, je préfère me sortir du jeu. Mais un jour, je reviendrai, c’est sûr. Parce que le basket me manque, entraîner me manque. Je suis content qu’une certaine génération arrive, Legname, Fauthoux, Andrieux. Ces mecs-là bossent. J’aimerais que Lolo Foirest et Mickaël Hay montent en Jeep® ÉLITE pour voir de quoi ils sont capables. Cela apporte un peu de fraîcheur. Le basket a besoin de ça. "