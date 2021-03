Laurent Vila : "C'est déjà une bonne performance"

Samedi soir, l'Elan Béarnais a de nouveau perdu. Mais il a fallu 45 minutes pour que l'AS Monaco, leader de Jeep ELITE, parvienne à dominer l'EBPLO (102-95). Ce qui témoigne des capacités des Béarnais, comme l'a noté leur entraîneur Laurent Vila devant la presse après la rencontre* :

"Il y a eu un match avec de l'engagement. Nous sommes bien revenus sur la deuxième mi-temps en matière de combat afin de combler le déficit de points que nous avions à la pause. Cela montre que l'équipe a du coeur et a pu bien faire face à cette équipe de Monaco qu'on craignait. On sait qu'on redémarre un cycle, on intègre de nouveaux joueurs et on a beaucoup de travail à faire pour hausser notre niveau en matière de contrôle de jeu d'attaque et notre niveau défensif aussi. On peut regretter quelques petites choses en première mi-temps sur l'engagement au rebond. On lâche 8 rebonds offensifs lors du 1er acte, encore 4 importants après la pause. Quand on regarde notre classement, on sait qu'on est obligés de se battre lors de chaque match, sur toutes les actions et c'est pour cela que j'attends des joueurs avec encore plus d'engagement, plus de détermination car ce sera notre salut. On a fait face à une équipe de Monaco qu'on pousse en prolongation. C'est déjà une bonne performance. Maintenant, il faut absolument gagner et qu'on remonte au classement. On va avoir des opportunités pour cela, cette fréquence de matches va nous apporter du rythme et je suis sûr qu'on va accrocher des victoires."