Laurent Vila : "Il faut repartir la tête fraîche"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Dans un entretien accordé au journal Sud Ouest, l'entraîneur de l'Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez, Laurent Vila, s'est réjoui de la reprise du championnat. Avant un déplacement compliqué sur le Rocher, le technicien catalan a fait le point sur l'état de forme de ses joueurs.

"L’état de forme et les performances viennent, on le sait, avec la répétition des matchs et ces derniers mois c’était devenu compliqué puisqu’on ne jouait qu’une ou deux par mois. Entre deux matches, il y avait beaucoup d’entraînements et clairement on n’était pas optimum dans le travail, on a senti une certaine démobilisation."

L'EBPLO n'a plus gagné depuis fin octobre et veut mettre sa mauvaise série de défaites derrière. Avec l'aide des recrues C.J. Williams et Tony Wroten, Laurent Vila espère démarrer une dynamique positive.

"Vraiment, je le répète, il faut repartir la tête fraîche, les compteurs à zéro. On fera le bilan plus tard. Monaco fait partie de ces équipes qui sont au-dessus de nous, donc il faudra y aller avec beaucoup d’audace. Ici, au match aller, nous avions montré un beau visage, juste après le départ de Shannon Evans. C’est la preuve que tout est possible. Il faudra nous donner un peu de temps pour nous relancer et incorporer les nouveaux joueurs si on a la possibilité d’en signer un autre avant la fin de la semaine. Ce ne sera pas parfait au début, mais j’espère que nous lancerons très vite une dynamique positive et que nous parviendrons à redresser la barre."

L'équipe va s'atteler à intégrer au mieux ses deux recrues arrivées vendredi afin de pouvoir bousculer l'AS Monaco samedi à 17h.