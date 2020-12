Laurent Vila : "Je suis déçu, mais content de mes joueurs"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sebastien Grasset

Au Palais des Sports de Pau,

Quelques semaines après une belle victoire contre Le Mans, l'Élan Béarnais retrouvait son Palais des Sports. Sans Shannon Evans mais avec un Justin Bibbins qui, pour sa première en Jeep ELITE, a montré de belles choses face à l’une des meilleures équipes du championnat, si ce n’est la meilleure.

Les Béarnais ont compté jusqu’à 19 points d’avance. Portés par un Vee Sanford stratosphérique, ils ont mis le doute dans les têtes monégasques. Néanmoins, Monaco a su trouver la solution pour sortir du piège et l'emporter 90 à 86. Dans une salle de presse qu’il connait assez bien, Will Yeguete n’a pas caché son soulagement d’avoir réussi avec son équipe à l’emporter au bout du suspense.

"Ce n’était pas un match facile. Ce n'est jamais facile de venir jouer à Pau. Nous ne sommes pas bien rentrés dans ce match. On a manqué d’agressivité mais on a su montrer autres choses en seconde période. On a « volé » le match, car eux ont fait un gros match. Il était important pour nous de l’emporter", analyse calmement l’intérieur de Monaco.

Même son de cloche pour son entraîneur Zvezdan Mitrovic. Assez calme alors que son équipe prenait l’eau en première période, l’ancien coach de l’ASVEL a reconnu que son équipe avait souffert mais il était content d’avoir assisté à une réaction de ses joueurs.

"Si Pau gagne le match, c’est la même chose. Nous avons joué différemment lors des deux mi-temps. C’est compliqué de commenter et d’analyser cette rencontre. Pau n’a pas joué depuis quelques semaines, nous n’avons pas joué depuis quelques semaines aussi, et là on va devoir jouer plusieurs matchs cette semaine. Ce n’est pas facile. Mais Pau a joué de façon extraordinaire et ils ont réussi à scorer des tirs incroyables. En seconde période, on a su trouver les solutions et montrer une belle réaction", a conclu le maestro monténégrin.

Du côté Béarnais, la déception prédominait. Héroïque en première mi-temps (22 points), Vee Stanford, le meilleur marqueur palois, a manqué un lancer franc important en fin de match. Mais il pouvait être fier de sa performance et celle de son équipe. Moqué par certains observateurs l’an dernier, les Palois montrent beaucoup de solidarité cette saison.

"Je suis déçu, mais on a été solidaires tout au long de la rencontre. Notre première mi-temps est très bonne, mais Monaco est une grosse équipe et tenir 40 minutes contre un tel effectif est difficile. Personnellement, j’ai vu toute la semaine des vidéos sur cette équipe de Monaco et j’ai remarqué les bons spots. C’est un match très encourageant."

C’est tête basse que Laurent Vila a quitté la salle de presse. Fier de ses joueurs qui ont tout donné, il sait que ses hommes sont passés tout près de l’exploit.