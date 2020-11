Laurent Vila : "Le fait d'avoir une échéance devant nous, cela permet de se dire qu'on ne travaille pas dans le vide"

L'Elan Béarnais fait partie des équipes qui peuvent continuer la compétition. Ce samedi, l'équipe de Laurent Vila joue chez les Metropolitans 92. Une rencontre qui leur permet de rester concentrés dans leur saison. Autrement, enchaîner les entraînements sans match est difficile a avoué l'entraîneur catalan dans Sud-Ouest.

"Le fait d'avoir une échéance devant nous, cela permet de se dire chaque jour, à la salle, qu'on ne travaille pas dans le vide. Les joueurs avaient entendu dire que l'on pourrait jouer ce week-end, et quand cela a été officiel, à l'entraînement, c'était reparti. Le niveau d'intensité s'est élevé et la qualité d'expression aussi. On est des compétiteurs. Accumuler les entraînements sans challenge au bout, sans compétition, c'est rabat-joie."