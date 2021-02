Laurent Vila : "Même en ciblant certains joueurs, l'adversaire fait ce qu'il veut"

Samedi soir, l'Elan Béarnais a perdu son septième match de suite. Cette fois, l'équipe de Laurent Vila s'est inclinée chez son ennemi juré, le Limoges CSP. Dans le dur défensivement contre Champagne Basket la semaine passée, les Béarnais n'ont pas su corriger ça et se sont lancés dans un match d'attaque. A ce jeu là, les forts attaques adverses ont pris le dessus (96 points marqués à 56,4% de réussite aux tirs, 31 passes décisives pour 9 balles perdues). De quoi agacer le technicien catalan, qui s'est exprimé devant la presse* après la rencontre :

"C'est la même rengaine car même si on s'est battu du début à la fin, on court beaucoup après la balle et on laisse nos adversaires se mettre en valeur très vite dans le match. Ils ont bien déroulé leur jeu et même si on essaye de s'adapter pour limiter ce jeu de fixations, passes on laisse shooter Nicolas Lang qui a été très adroit ce (samedi) soir. C'est vraiment dommage que nous n'ayons pas cette intelligence de jeu défensif qui fait que même en ciblant certains joueurs, l'adversaire fait ce qu'il veut.

L'état d'esprit est là, l'attaque est là, on met des paniers mais c'est toujours cette défense qui nous pénalise.On revient avec une défaite supplémentaire et le bilan est lourd. C'est notre capacité à être en jambes, à réagir qui fait défaut. Nous sommes investis dans l'engagement mais pas suffisamment forts et habiles pour faire les bons choix de lecture."