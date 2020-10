Laurent Vila : "Notre première mi-temps est vraiment rassurante"

Après trois semaines sans jouer, l'Elan Béarnais a repris la compétition ce samedi à Dijon. Face à une équipe de haut de tableau, les joueurs de Laurent Vila ont bien résisté, au moins une mi-temps (35 partout à la pause). De quoi rassurer leur coach, comme il l'a confié au Bien Public.

"Je trouve que notre première mi-temps est vraiment rassurante. J'ai vu notre équipe se battre, c'est remarquable face à Dijon mais quand ils se sont mis à accélérer, à trouver d'autres alternatives, on était moins connecté, moins concentré et l'écart s'est élargi. Mais pour notre retour à la compétition, il y a de bonnes choses à retenir. La deuxième mi-temps a été très difficile pour nous, mais on est sur le chemin du retour."