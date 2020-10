Laurent Vila : "On avait une énorme envie"

Et de deux ! L'Elan Béarnais a signé sa deuxième victoire de la saison ce samedi en battant le Boulazac Basket Dordogne 89 à 60. Il n'y a pas eu match au Palais des Sports. De quoi donner satisfaction à Laurent Vila, l'entraîneur de l'EBPLO, qui est revenu sur la rencontre après le match* :

"On avait une énorme envie et beaucoup d'énergie à donner sur le terrain pour cette première à domicile. Il y a eu un vrai match accroché au début et puis au fur et à mesure, on a pu faire l'écart sur nos rebonds, notre capacité à courir et à développer notre jeu de passes alors que notre défense est restée solide pendant les 40 minutes. Ce soir, c'est très satisfaisant de voir l'équipe répondre aux attentes et afficher un très bon état d'esprit, donnant tout pendant le match."