Laurent Vila (Elan Béarnais) : "Il faut se tenir prêts à rejouer à tout moment"

"Il faut se tenir prêts à rejouer à tout moment." C'est ainsi que Laurent Vila, l'entraîneur de l'Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez, a conclu son entretien accordé à Sud-Ouest la semaine dernière. Le technicien catalan entraîne actuellement une équipe qui n'a pas de match prévu avant le 5 décembre contre le leader de la Jeep ELITE, la JL Bourg, même s'il ne sait pas si cette rencontre aura bien lieu. Lui et son staff font au mieux pour conserver une bonne qualité d'entraînement.

"On avance semaine après semaine. Cette dernière semaine a été consacrée essentiellement à de l'entraînement avec beaucoup de séquences de jeu. Et ce vendredi (le 13 novembre), après avoir fait du travail individuel et du renforcement musculaire, nous avons proposé aux joueurs un tournoi de 3x3, avec les règles FIBA."