Laurent Vila (Elan Béarnais) : "On a été indigne d'un match de haut niveau"

Lundi soir, l'Elan Béarnais s'est largement incliné sur le parquet de Dijon (96-57). Après deux courtes victoires de suite contre des équipes de bas de tableau de Jeep ELITE, l'EBPLO est retombé dans ses travers. De quoi provoquer la grande frustration de l'entraîneur Laurent Vila.

"J'ai des sentiments de déception et de colère, a-t-il avoué, énervé, dans Sud-Ouest. On n'a pas le droit de jouer comme ça. On a été indigne d'un match de haut niveau. On a été dominé dans tous les secteurs de l'entame du match jusqu'à la fin. C'est très frustrant car on avait vraiment préparé le match pour faire un coup ici. On a été en-dessous de tout. Je suis très déçu et remonté. C'est une honte de jouer comme ça. On a un fond de jeu qui est très limité. On a atteint la limite de notre basket. On a été complètement spectateurs."