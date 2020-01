Laurent Vila (Elan Béarnais) : "Une défense très performante"

Tout va mieux pour l'Elan Béarnais qui vient d'enchaîner trois victoires de suite. A domicile certes mais l'équipe a progressé en témoigne le score final (82-60) contre Orléans, qui reflète la domination sur cette partie. De quoi satisfaire l'entraîneur Laurent Vila qui a réagi au micro de France Bleu Béarn.

"J'attendais surtout de la part des joueurs d'être très sérieux et de faire une bonne défense parce que cette équipe d'Orléans est en moyenne à 89 points. Sur l'entame de cette nouvelle année, ils n'avaient pas de match et nous on a fait ce qu'il fallait, avec de l'intensité en défense, des cibles bien vérouillées et du coup cela fait un match large pour nous avec une défense très performante. 60 points encaissés, c'est vraiment l'effort des joueurs qui a été récompensé. Il y avait beaucoup de détermination. Même si on a été un peu large au rebond et en début de deuxième mi-temps, les efforts de chacun des joueurs ont été formidables. C'est une vraie récompense collective aujourd'hui (samedi). On a été très patient dans le jeu d'attaque. On marque beaucoup de points, on a pris beaucoup de tirs à 3-points mais le ballon a bien circulé et il y a eu beaucoup de patience pour attaquer cette équipe d'Orléans."