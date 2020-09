Laurent Vila après Tours - Elan Béarnais : "Ce match en dit long sur notre niveau actuel"

Mardi soir, l'Elan Béarnais a perdu son premier match officiel de la saison, contre une équipe de troisième division (Nationale 1 masculine). L'EBPLO s'est en effet incliné à Tours, une belle équipe de NM1, 83 à 81. Pas de quoi rassurer l'entraîneur défait, Laurent Vila, qui s'est exprimé au micro de La Nouvelle République.

"On est déçus, car on n'a pas su s'imposer quand on en a eu l'occasion... Puis on a subi lors de la deuxième mi-temps, sans parvenir à sortir la tête de l'eau, face à une équipe de Tours intéressante, très adroite et qui alterne bien le jeu. Ce match en dit long sur notre niveau actuel..."