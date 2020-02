Laurent Vila avant Elan Béarnais - Dijon : "Faire ressortir un sentiment de revanche"

Fin décembre 2019, l'Elan Béarnais avait pris une rouste en déplacement à Dijon (96-57). Ce mardi soir, pour la 23e journée de Jeep ELITE, les Béarnais reçoivent la JDA. Au complet avec le retour de l'ailier Travis Leslie, l'équipe de Laurent Vila espère prendre ce match. Le coach catalan va tenter de réveiller l'égo de son groupe, comme il l'a confié à Sud-Ouest.

"Il faut manager la fierté, faire ressortir un sentiment de revanche, mais on peut aussi se dire qu'on n'a rien à perdre et que dans ce genre de match on peu se lâcher, tenter le tout pour le tout. Le basket, c'est aussi une question d'adresse et d'audace. Si on en montre plus qu'eux, ça peut basculer dans notre sens. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne part pas favoris, même à domicile."