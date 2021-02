Laurent Vila est inquiet : "On joue un peu comme des zombies, une équipe malade ou blessée et sans réaction, c'est préoccupant"

A une semaine du clasico, l'Elan Béarnais a signé sa sixième défaite de suite samedi à domicile contre Champagne Basket, en encaissant 97 points. Et si Vincent Sanford, Rémi Lesca ou encore Jérémy Leloup ont enchaîné les tirs pour recoller dans le dernier quart-temps, ils n'ont pas su faire les stops pour égaliser et passer devant. Une situation frustrante qui inquiète, notamment l'entraîneur Laurent Vila qui l'a reconnu devant la presse après la rencontre* :

"On leur donne tout au long du match ces balles qui leur offrent des paniers faciles, de la confiance avec ce jeu rapide qu'ils aiment. Il faut faire plus d'efforts autant en attaque qu'en défense. On ne bouge pas, on ne se responsabilise pas. Nous sommes statiques. On ne fait des efforts défensifs que par à-coups, comme si c'était suffisant. Il faut que nous soyons animés par un autre état d'esprit, un autre caractère. On joue un peu comme des zombies, une équipe malade ou blessée et sans réaction, c'est préoccupant. Je sais que tout le monde a fait le maximum mais on doit faire plus alors je me demande qu'elles sont nos ressources. Si notre meilleur niveau c'est ce basket-là, alors on n'est pas au niveau. On perd contre Châlons-Reims à domicile, qui n'a qu'une seule victoire au compteur et jamais dépassé les 87 points...Il y a des efforts, je le vois bien, mais il faut plus de dureté. Il va falloir trouver des solutions, ça concerne nous-mêmes mais il faut aussi qu'on renforce l'équipe. Il manque un, deux joueurs, des éléments de caractère qui nous apportent plus d'impact."