Laurent Vila se dit "déçu et remonté... très remonté"

Il y a une semaine, l'Elan Béarnais parvenait à arracher la prolongation chez le leader de Jeep ELITE, l'AS Monaco. Une prestation prometteuse qui annonçait de potentielles victoires à venir. Mais l'EBPLO n'a pas enchaîné et s'est lourdement incliné sur son parquet samedi soir contre Orléans (72-101). Après la rencontre, l'entraîneur Laurent Vila n'a pas caché sa frustration au micro de Sud-Ouest.

"On ne peut pas faire des matchs comme celui-là, c'est ridicule ! Je suis déçu et remonté... très remonté. Il faut arrêter de penser à son petit ego, il faut tout donner à l'équipe, car aujourd'hui, on met le club en danger avec de pareils comportements. Je suis désolé mais aujourd'hui je ne peux pas protéger des joueurs qui ne s'engagent pas, qui font les danseuses ou les pleureuses. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais je crois qu'il faut qu'ils entendent ce message. Aujourd'hui, pas de cadeaux, c'est fini. Le mec prêt à s'engager à 100% jouera, le mec qui servira le collectif jouera, les autres regarderont. Jusqu'à ce qu'ils changent de comportement."