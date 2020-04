Lauriane Dolt quitte la SIG Strasbourg

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

La SIG Strasbourg a annoncé ce samedi 11 avril le départ de Lauriane Dolt. Au club depuis ses 16 ans, elle est passée coach il y a 12 ans et a commencé par s'occuper de la génération 92. Après s'être occupée des U18 ELITE, des Espoirs, elle est devenue assistant sur l'équipe professionnelle, avant de revenir à plein temps sur les Espoirs en cours de saison 2018/19.

"J’ai vraiment envie de voir autre chose, soit de découvrir un autre domaine professionnel soit de découvrir un autre club, a-t-elle expliqué sur sigstrasbourg.fr. Je pense que dans une vie, il y a plusieurs vies. Je suis quelqu’un de curieux de savoir ce que peut me réserver mon avenir donc je me laisse tenter."

A 37 ans, elle a vu passer de nombreux joueurs de renom, d'Axel Toupane à Ludovic Beyhurst, en passant par Damien Bouquet, Antony Labanca et bien sûr Frank Ntilikina. Elle a notamment remporté le titre de champion de France Espoirs en 2015, et le titre de coach de l'exercice 2014/15. Cette saison, elle avait l'occasion de réaliser une belle fin de saison avec les Essomé Miyem, Lucas Beaufort, Jayson Tchicamboud ou Clément Frisch. Mais la saison 2019/20 Espoirs est d'ores et déjà terminée à cause du coronavirus. Une fin brutale.

"(C'est triste) que la saison et ma carrière à la SIG Strasbourg se finissent comme ça… ça me laisse un petit goût amer. Franchement, sur le coup, j’ai été un peu anéantie par la phrase du communiqué de la LNB ‘‘championnat Espoirs terminé’’. Ça a été un choc. Alors bien évidemment la santé passe en premier ! Il faut faire le nécessaire pour endiguer cette crise sanitaire. Je ne contesterai jamais la décision de la Ligue. C’est normal ! Mais, naïvement, j’avais envie de croire que la saison allait reprendre. Mon côté compétitrice en a pris un coup. J’avais lancé des défis à certains de mes collègues et j’avais envie de les relever, comme le trophée du futur dont je parlais beaucoup à mes joueurs. C’est sans doute la plus grande frustration de ma carrière mais c’est comme ça, c’est la vie."

Cet été, Lauriane Dolt devait être assistante de Frédéric Crapez sur l'EuroBasket U18 masculin. Mais la compétition est elle aussi annulée.