Le All-Star Game LNB à guichets fermés pour la 17e fois de suite

Le All-Star Game LNB est un événement reconnu dans le monde du sport français. Une nouvelle fois, toutes les places ont été vendues. Les 15 917 sièges de Bercy ont trouvé preneurs pour cette édition 2019. C'est donc la 17e fois de suite que l'événement se jouera à guichets fermés.

"Avec ce nouveau match à guichets fermés, le 17e consécutif, ce sont 268 000 spectateurs qui auront assisté au All-Star Game depuis 2002, année de la première édition à Bercy, commente Pascal Biojout, directeur général de Sport Plus Conseil (production et organisation de l'événement). Réussir à pérenniser ce succès populaire sur une période aussi longue est bien sûr une immense satisfaction pour les organisateurs et une reconnaissance du travail accompli. C'est aussi une formidable source de motivation pour faire en sorte que l'aventure se poursuive le plus longtemps possible et que le All Star Game demeure la vitrine festive du basket professionnel français."