Le Champagne Basket a confirmé face à Roanne

Crédit photo : Teddy Picaudé

Le Champagne Basket s'est fait peur jusqu'au bout mais a tenu bon pour s'imposer contre Roanne 83 à 81. Une deuxième victoire de suite cette saison après celle acquise contre Cholet mercredi.Un neuvième succès qui leur permet de faire l'écart sur le premier relégable, l'Elan Chalon (8 victoires).

Bien lancés par un début de match idéal (11-4, 3e), les hommes de Cedric Heitz ont petit à petit pris confiance, s'appuyant sur une adresse insolente. Côté Roannais, après une entame ratée, la révolte est arrivée par la dernière recrue Justin Wright-Foreman (21-15, 8e). Après un retour au contact à la fin du premier quart-temps (26-20, 10e), Roanne a de nouveau perdu les pédales et laissé Gani Lawal (16 points à 7/8 aux tirs, 10 rebonds, 23 d'évaluation en 26 minutes) et ses partenaires s'exprimer dans la raquette entre autres (42-30, 16e). Hésitants et désordonnés dans leurs duels, les hommes de Jean-Denys Choulet ne parvenaient pas à colmater la brèche qui les séparaient des locaux et comptaient 14 longueurs de retard à la pause (51-37, 20e).

Roanne proche d'un hold up mais Champagne Basket tient bon dans le finish

Dès le retour des vestiaires, les coéquipiers de Dominic Waters (13 points, 10 passes décisives, 17 d'évaluation en 35 minutes) continuaient de faire mal à leurs adversaires du soir, spectateurs de la partie jusqu'ici (59-42, 24e). Mais le réveil roannais allait sonner à la fin du troisième quart-temps avec une belle réaction pleine de caractère. Avec un Jamel Artis retrouvé (14 points), un Justin Wright-Foreman épatant (18 points) et un retour précieux de Juvonte Reddic (10 points, 4 rebonds, 13 d'évaluation en 14 minutes), la Chorale de Roanne revenait de nouveau sur les talons des Champenois (70-70, 34e). Alors que le momentum était complètement roannais, les locaux allaient trouver les ressources pour rester aux commandes de la partie jusqu'au bout d'un money time irrespirable. Waters ne tremblait pas sur la ligne, contrairement à Ibekwe et Champagne Basket empochait sa neuvième victoire de la saison et se donne un grand bol d'air dans la course au maintien en Jeep ELITE. Les Roannais (9 victoires, 17 défaites) devront impérativement l'emporter lundi soir à Vacheresse face à Le Portel pour ne pas replonger trop proche de la zone rouge.

