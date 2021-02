Le Champagne Basket prend le dessus sur la JL Bourg après prolongation

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Teddy Picaudé

Bloqué à une seule victoire fin janvier, le Champagne Basket vient d'enchaîner deux succès en Jeep ELITE. L'équipe de Cédric Heitz, vainqueure à Pau samedi dernier, s'est cette fois imposée 108 à 103 à domicile contre la JL Bourg.

40 points pour Danilo Andjusic

Opposés à une équipe bressane qui enchaîne les matches actuellement et semble marquer le pas, la faute notamment aux absences, les Champenois ont joué crânement leur chance. Adroits (58,5% de réussite aux tirs dont 40% à 3-points), collectifs (29 passes décisives pour 16 balles perdues), saignants à l'image de Travis Lesie (20 points à 8/19, 9 rebonds et 4 fautes provoquées pour 23 d'évaluation en 44 minutes), ils ont longtemps mené mais l'expérience adverse et le talent de Danilo Andjusic (40 points à 14/24 aux tirs dont 9/14 à 3-points, 4 rebonds, 4 passes décisives, 4 interceptions, 3 balles perdues et 8 fautes provoquées pour 38 d'évaluation en 39 minutes) ne leur ont pas permis de faire l'écart.

A tel point que les visiteurs semblaient prendre le dessus dans le dernier quart-temps. Mais signe d'un renouveau pour les Marnais, ils n'ont pas lâché et ont égalisé à 91 partout sur un panier intérieur de Jessie Begarin (17 points à 7/9, 3 rebonds et 4 passes décisives pour 20 d'évaluation en 30 minutes), bien trouvé par Dominic Waters (6 points à 2/8 mais 10 passes décisives en 30 minutes).

Jessie Begarin qui a marqué 5 points de suite en prolongation pour passer de 97-98 à 102-98. Derrière, Champagne Basket a bouclé sa victoire avec des lancers francs de Dominique Archie (22 points à 8/12, 4 rebonds, 2 contres, 2 passes décisives et 5 fautes provoquées pour 23 d'évaluation en 38 minutes) et Waters. De quoi signer une troisième victoire et ainsi revenir à hauteur de nombreuses équipes, même si celles-ci ont joué moins de rencontres.