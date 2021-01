Le Champagne Basket signe sa deuxième victoire de la saison, chez l'Élan Béarnais

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Teddy Picaudé

Après cinq défaites consécutives, l'Élan Béarnais n'est pas parvenu à stopper cette spirale négative et s'incline à domicile face à Champagne Basket (86-97).

Travis Leslie se régale face à son ancienne équipe

Après un très bon départ (10-3, 5'), les hommes de Laurent Vila ont vu leurs adversaires revenir à hauteur et même passer devant grâce à un redoutable tandem Travis Leslie (16 points et 2 rebonds) - Dominique Archie (11 points et 7 rebonds pour 15 d'évaluation). Les Champenois, plus efficaces dans la peinture, reprennent les commandes dans ce premier quart temps (14-20, 8'). Le temps-mort demandé par Laurent Vila fait beaucoup de bien aux Palois qui réagissent et reviennent à égalité à l'issue de dix premières minutes très offensives (20-20, 10').

Le chassé-croisé continue dans ce premier acte. Les hommes de Cédric Heitz s'appuient sur un très bon Arnas Velicka (10 points, 3 rebonds, 3 passes, 11 d'évaluation) pour creuser un nouvel écart dans ce match (28-35, 17'). Malmenés dans ce deuxième quart-temps et ce malgré les nombreuses balles perdues (10 en première période), les Palois parviennent à revenir à 6 points des Champenois. À la pause, c'est le Champagne Basket qui fait la course en tête (40-46, 20').

Dominic Waters termine en double-double

Les Béarnais reviennent sur le parquet avec de bien meilleures intentions et infligent un 6-0 d'entrée pour revenir à hauteur (46-46, 22'). Le duo Vee Sanford (22 points et 5 passes pour 24 d'évaluation) - Manu Lecomte (10 points et 2 passes pour 8 d'évaluation) permet à l'Élan Béarnais de reprendre l'avantage dans ce match (53-52, 26'). L'adresse est au rendez-vous de part et d'autre et à dix minutes du terme, Champagne Basket repasse devant (58-65, 30').

Les joueurs de Cédric Heitz entament ce dernier quart temps par un 9-2 et prennent 14 points d'avance (60-74, 33'). Junior Mbida fait très mal à la défense paloise (21 points et 5 rebonds pou 21 d'évaluation) mais Pau-Lacq-Orthez ne rend pas les armes et s'appuie sur un Vee Sanford intenable pour revenir une nouvelle fois dans la partie (77-80, 38'). Rémi Lesca prend ses responsabilités de loin (13 points à 3/5 à 3-points) et permet à l'EBPLO de revenir à 5 points des Champenois (82-87, 39'). La nouvelle recrue champenoise Dominic Waters (12 points et 10 passes pour18 d'évaluation) termine en double-double et scelle le sort de la rencontre et enterre les espoirs béarnais.

Les Champenois stoppent enfin cette spirale négative en s'imposant à l'extérieur. Pau-Lacq-Orthez concède une sixième défaite de suite et inquiète avant le déplacement à Beaublanc pour le Clasico samedi prochain.

