Le cinq de la 13e journée : Ibekwe fait sa place, York s'éclate

JEEP ÉLITE

Crédit photo :

Crédits photo : Sébastien Grasset / Charlotte Geoffray / Olivier Fusy / FIBA

Opposé à Briante Weber, peut-être le MVP du championnat jusque là, Dee Bost a dominé les débats. Non seulement il a terminé avec la meilleure évaluation de sa saison (25, en 27 minutes), mais il a limité son adversaire à 7 points et 7 passes décisives pour 10 d'évaluation. Ce dernier est même sorti pour 5 fautes après 23 minutes de jeu. Il partage la ligne arrière avec deux shooteurs. Gabe York s'est cependant illustré dans un regristre bien plus complet à Sportica, et la SIG s'est imposée aisément. En revanche, Marcus Thornton, qui a enfin retrouvé son adresse, ne s'est pas privé derrière l'arc (7/13) et permis à l'Elan Chalon de remporter "le match de la peur". Le vétéran Blake Schilb a porté le CCRB sur son dos pour le ramener dans la rencontre contre Roanne. Seulement, son ultime tentative de tir a roulé sur le cercle et Châlons-Reims a perdu pour la cinquième consécutive. Les Marnais sont rejoints au classement par l'Elan Béarnais qui s'en est sorti de peu à Boulazac (+1) avec un gros chantier signé Ekene Ibekwe.

Le cinq idéal de la 13e journée de la Jeep ELITE :

Meneur : Dee Bost (Monaco) : 18 points à 6/9 aux tirs (dont 4/7 à 3-points), 4 rebonds, 7 passes décisives et 2 fautes provoquées pour 25 d'évaluation en 27 minutes (victoire 98-67 contre les Metropolitans 92).

Arrière : Gabe York (Strasbourg) : 25 points à 8/15 aux tirs (dont 2/5 à 3-points), 5 rebonds, 3 passes décisives et 4 fautes provoquées pour 29 d'évaluation en 34 minutes (victoire 91-73 à Gravelines).

Arrière : Marcus Thornton (Elan Chalon) : 26 points à 8/15 aux tirs (dont 7/13 à 3-points), 4 rebonds, 5 passes décisives et 5 fautes provoquées pour 26 d'évaluation en 30 minutes (victoire 95-84 contre Le Portel).

Ailier : Blake Schilb (Châlons-Reims) : 25 points à 9/13 aux tirs (dont 3/4 à 3-points), 4 rebonds, 4 passes décisives, 2 interceptions et 5 fautes provoquées pour 29 d'évaluation en 33 minutes (défaite 76-74 contre Roanne).

Pivot : Ekene Ibekwe (Elan Béarnais) : 14 points à 5/11 aux tirs (dont 1/5 à 3-points), 14 rebonds, 3 contres, 5 passes décisives, 2 interceptions, 3 balles perdues et 3 fautes provoquées pour 29 d'évaluation en 36 minutes (victoire 84-83 à Boulazac).

Les précédents cinq de la saison 2019/20 de Jeep ELITE :