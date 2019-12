Le cinq de la 15e journée : Stockton et Julien "caviardisent" leurs coéquipiers

JEEP ÉLITE

La 15e journée de Jeep ELITE a vu l'axe Brandon Jefferson - Miralem Halilovic régner en maître à Boulazac pour s'imposer après prolongation à Boulazac grâce aux 3-points décisifs de Brandon Jefferson et au chantier de Miralem Halilovic (46 d'évaluation, record de la saison). Outre la grosse performance du duo, les meneurs Michael Stockton et Axel Julien ont fait briller leur équipe à Nanterre et contre l'Elan Béarnais. Enfin, Jaron Johnson a été décisif face à Roanne et l'Elan Chalon s'est imposé dans une rencontre très importante pour le maintien.

Le cinq idéal de la 15e journée de Jeep ELITE :

Meneur : Michael Stockton (Cholet) : 18 points à 7/9 aux tirs (1/1 à 3-points), 3 rebonds, 8 passes décisives, 3 interceptions et 2 balles perdues pour 28 d'évaluation en 30 minutes (victoire 101-86 à Nanterre).

Meneur : Axel Julien (Dijon) : 18 points à 6/10 (dont 4/7 à 3-points), 1 rebond, 12 passes décisives et 4 balles perdues pour 24 d'évaluation en 28 minutes (victoire 96-57 contre l'Elan Béarnais).

Meneur : Brandon Jefferson (Orléans) : 32 points à 9/19 (6/15 à 3-points), 1 rebond, 4 passes décisives, 3 interceptions, 1 balle perdue et 7 fautes provoquées pour 29 d'évaluation en 41 minutes (victoire 97-93 à Boulazac a.p.).

Ailier : Jaron Johnson (Chalon) : 21 points à 7/13 (dont 4/8 à 3-points), 6 rebonds, 4 passes décisives, 1 contre et 5 fautes provoquées pour 23 d'évaluation en 32 minutes (victoire 85-84 contre Roanne).

Pivot : Miralem Halilovic (Orléans) : 38 points à 16/23, 14 rebonds, 1 contre, 3 passes décisives, 1 interception et 6 fautes provoquées pour 46 d'évaluation en 44 minutes (victoire 97-93 à Boulazac a.p.).

