Le cinq de la 17e journée : Le superbe retour de Zack Wright à Beaublanc

JEEP ÉLITE

Crédit photo :

Crédits photos : MSB / OLB / Olivier Fusy / Claire Macel : Sébastien Grasset

Etirée de la mi-novembre au 5 janvier afin de permettre à 16 clubs sur 18 de bénéficier d'une trêve hivernale, la 17e journée de Jeep ELITE est enfin terminée. Elle aura mis nombre de joueurs extérieurs. Parmi eux deux petits meneurs scoreurs, tous deux prénommés Brandon : Brandon Taylor du MSB et Brandon Jefferson d'Orléans. Tous deux ont très peu gâché (respectivement 10/11 et 9/10 aux tirs) avec un seul tir à 3-points raté. Autre meneur, mais dans un autre registre, Zack Wright fait également partie de cinq grâce à son énorme activité pour son retour à Beaublanc. Pas toujours à la fête dans son rôle clé de poste 4 shooteur, Devin Oliver a été adroit et complet lors de la victoire contre l'Elan Béarnais. Enfin, également très important à l'intérieur à Strasbourg, Damien Inglis a répondu présent à Boulazac.

Le cinq idéal de la 17e journée de Jeep ELITE :

Meneur : Brandon Taylor (Le Mans) : 32 points à 10/11 aux tirs (dont 4/5 à 3-points), 5 passes décisives et 5 fautes provoquées pour 35 d'évaluation en 31 minutes (victoire 104-83 contre les Metropolitans).

Meneur : Brandon Jefferson (Orléans) : 26 points à 9/10 (dont 4/5 à 3-points), 6 passes décisives (pour 1 balle perdue), 2 interceptions et 5 fautes provoquées pour 31 d'évaluation en 27 minutes (victoire 99-91 chez le CCRB).

Meneur : Zack Wright (JL Bourg) : 20 points à 8/16 (dont 1/2 à 3-points), 12 rebonds, 7 passes décisives (pour 2 balles perdues), 5 interceptions et 6 fautes provoquées pour 32 d'évaluation en 34 minutes (victoire 83-80 à Limoges).

Ailier-fort : Devin Oliver (Nanterre) : 18 points à 7/11 (dont 2/4 à 3-points), 9 rebonds, 4 passes décisives et 3 fautes provoquées pour 24 d'évaluation en 37 minutes (victoire 101-89 contre l'Elan Béarnais).

Ailier-fort : Damien Inglis (Strasbourg) : 13 points à 4/9 (dont 2/4 à 3-points), 10 rebonds, 4 passes décisives (pour 0 balle perdue) et 4 fautes provoquées pour 22 d'évaluation en 27 minutes (victoire 86-80 à Boulazac).

Les précédents cinq de la saison 2019/20 de Jeep ELITE :