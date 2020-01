Le cinq de la 19e journée : Le duo Thompson - Sène réveille Gravelines

JEEP ÉLITE

Après neuf défaites de suite, le BCM Gravelines-Dunkerque devait absolument l'emporter vendredi dernier contre Roanne. Cela a été chose faite. Les Choraliens se sont imposés largement, en étant mené par la ligne arrière Michael Thompson - Benjamin Sène, très adroite (39 points à 15/16 aux tirs). Isaïa Cordinier n'a pas non plus gâché grand chose, réalisant un match très propre et très complet face à Strasbourg. Au poste 4, Amine Noua confirme sa montée en puissance à l'ASVEL avec son record de points égalé en Jeep ELITE grâce notamment à son adresse aux lancers francs (12/12). Enfin, Vitalis Chikoko a fait plier la raquette de l'Elan Chalon et les Metropolitans 92 démarrent bien 2020.

Le cinq idéal de la 19e journée de Jeep ELITE :

Meneur : Michael Thompson (Gravelines-Dunkerque) : 20 points à 8/9 aux tirs (dont 4/5 à 3-points), 3 rebonds, 6 passes décisives et 3 balles perdues pour 24 d'évaluation en 34 minutes (victoire 90-61 contre Roanne).

Arrière : Benjamin Sène (Gravelines-Dunkerque) : 19 points à 7/7 (dont 3/3 à 3-points), 5 rebonds, 5 passes décisives, 3 balles perdues et 4 fautes provoquées pour 26 d'évaluation en 28 minutes (victoire 90-61 contre Roanne).

Arrière/ailier : Isaïa Cordinier (Nanterre) : 17 points à 7/9 (2/3 à 3-points), 5 rebonds, 4 passes décisives, 1 contre et 2 interceptions pour 27 d'évaluation en 26 minutes (victoire 85-70 contre Strasbourg).

Ailier-fort : Amine Noua (ASVEL) : 23 points à 4/8 (dont 3/7 à 3-points), 3 rebonds, 3 interceptions et 7 fautes provoquées pour 26 d'évaluation en 27 minutes (victoire 104-71 contre Bourg-en-Bresse).

Pivot : Vitalis Chikoko (Metropolitans 92) : 20 points à 8/12, 14 rebonds, 4 contres, 2 passes décisives et 2 interceptions pour 37 d'évaluation en 33 minutes (victoire 98-90 à Chalon-sur-Saône).

