Le cinq idéal de la 18e journée : Le duo Miller - Reed répond présent

S'il s'est montré critique avec l'effectif monté par la Chorale de Roanne durant la dernière intersaison, Jean-Denys Choulet a toutefois concédé que certains joueurs avaient du talent, comme Ian Miller et Marcquise Reed. Vendredi soir contre Châlons-Reims pour la première de "JDC", le duo a planté 55 points ! Ils font partie de ce cinq idéal de la 18e journée au même titre que David Michineau, très présent lors du derby des Hauts-de-Seine remporté par les Metropolitans 92 de Boulogne-Levallois. A l'intérieur, on trouve deux visages connus : Zachery Peacock, MVP de Jeep ELITE en 2017/18, et Chris Horton, présent ici même pour la 6e fois de la saison (en 13 matchs).

Le cinq idéal de la 18e journée de Jeep ELITE :

Meneur/arrière : Ian Miller (Roanne) : 30 points à 8/17 aux tirs (5/10 à 3-points), 3 rebonds, 7 passes décisives et 7 fautes provoquées pour 30 d'évaluation en 35 minutes (victoire 96-89 contre Châlons-Reims).

Arrière/meneur : David Michineau (Metropolitans 92) : 20 points à 8/12, 4 rebonds, 6 passes décisives, 4 interceptions et 5 fautes provoquées pour 26 d'évaluation en 28 minutes (victoire 101-90 contre Nanterre).

Arrière : Marcquise Reed (Roanne) : 25 points à 8/14 (3/3 à 3-points), 5 rebonds, 3 passes décisives, 5 interceptions et 5 fautes provoquées pour 29 d'évaluation en 38 minutes (victoire 96-89 contre Châlons-Reims).

Ailier-fort : Zachery Peacock (JL Bourg) : 21 points à 8/11 (3/6 à 3-points), 11 rebonds, 4 passes décisives et 2 fautes provoquées pour 32 d'évaluation en 23 minutes (victoire 109-85 contre l'Elan Chalon).

Pivot : Chris Horton (Cholet) : 16 points à 5/11, 15 rebonds, 6 contres et 6 fautes provoquées pour 31 d'évaluation en 37 minutes (victoire 83-65 contre Gravelines-Dunkerque).

