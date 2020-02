Le cinq idéal de la 22e journée : 72 d'évaluation pour le duo Reynolds - Scrubb

JEEP ÉLITE

C'est un cinq type Houston Rockets (NBA) que l'on a désigné pour cette 22e journée de Jeep ELITE. Les extérieurs ont été à la fête ce week-end. Intenable dès lors qu'il est en bonne santé (19,1 d'évaluation en moins de 28 minutes, 0,55 point et 0,26 passe décisive à la minute), Brandon Taylor s'est amusé contre Le Portel (11 passes décisives en 22 minutes). Quand son équipe en avait le plus besoin, Scottie Reynolds a sorti le grand jeu contre Strasbourg. Thomas Scrubb a encore été héroïque pour aider la SIG à mettre fin à sa série de défaite. Autrement, Yakuba Ouattara a été solide à Gravelines et Dallas Moore s'est régalé face à la défense poreuse de Châlons-Reims.

Le cinq idéal de la 22e journée de Jeep ELITE :

Meneur : Scottie Reynolds (Strasbourg) : 34 points à 11/15 aux tirs, dont 4/6 à 3-points, 5 rebonds, 7 passes décisives, 3 interceptions, 5 balles perdues et 7 fautes provoquées pour 37 d'évaluation en 38 minutes (victoire 105-100 a.p. contre Limoges).

Meneur : Brandon Taylor (Le Mans) : 15 points à 3/4, dont 1/1 à 3-points, 2 rebonds, 11 passes décisives, 2 interceptions et 5 fautes provoquées pour 26 d'évaluation en 22 minutes (victoire 109-80 contre Le Portel).

Arrière : Dallas Moore (Nanterre) : 28 points à 10/17, 2 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions pour 27 d'évaluation pour 25 minutes (victoire 104-84 contre Châlons-Reims).

Ailier : Yakuba Ouattara (Monaco) : 15 points à 5/8, 15 rebonds et 1 passe décisive pour 27 d'évaluation en 27 minutes (victoire 79-63 à Gravelines).

Ailier/ailier-fort : Thomas Scrubb (Strasbourg) : 30 points à 9/10, dont 6/7 à 3-points, 6 rebonds, 2 passes décisives et 4 fautes provoquées pour 35 d'évaluation en 40 minutes (victoire 105-100 a.p. contre Limoges).

