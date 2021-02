Le cœur gros, la JL Bourg va tourner le chapitre Savo Vucevic

Depuis de longs mois, la perspective du 30 juin 2021 était entrevue à la JL Bourg comme une date de transition. Ou plutôt la fin d'un cycle avec les contrats expirants de Savo Vucevic, et de l'ensemble des joueurs majeurs comme Zachery Peacock ou Zack Wright. À vrai dire, seuls Hugo Benitez et Théo Rey (actuellement en prêt à Gries-Oberhoffen) seront encore liés avec le club bressan en 2021/22, même si l'on se fait assez peu de souci concernant le renouvellement d'un Maxime Courby par exemple.

Comme pressenti, ce nouveau chapitre s'écrira avec un nouvel entraîneur sur le banc. La JL Bourg veut repartir sur une histoire de trois ans tandis que Savo Vucevic, âgé de 64 ans, ne souhaite pas s'engager sur un contrat aussi long. De fait, leurs destinées se sépareront à la fin de la saison.

« Il nous semble opportun, compte-tenu de tout ce qui s'est passé depuis un an et demi, de repartir sur un cycle long », a exprimé le président Desbottes au cours d'une conférence de presse tenue en fin d'après-midi. « Savo n'est pas candidat au fait de repartir sur un bail long et il ne nous semble pas judicieux d'étirer ce chapitre-là car nous voulons que Savo sorte de chez nous par la grande porte. Nous souhaitons tourner le chapitre des cinq - six dernières années afin de se projeter vers un nouveau cycle post-Covid où tout aura changé. C'est frustrant pour moi, et pour lui aussi, mais ce faisant, Savo n'est pas candidat à sa propre succession. Quand un chapitre est beau, c'est encore plus difficile de le refermer mais il est aussi de notre responsabilité de savoir le faire. »

Arrivé en 2016 alors que le club venait de se faire piteusement éliminer en quart de finale des playoffs de Pro B par Le Portel, Savo Vucevic a conduit la JL Bourg vers le meilleur chapitre de son histoire. Sous son mandat, la Jeu est passée de la deuxième division au Top 16 de l'EuroCup, et une troisième place provisoire de Jeep ÉLITE, remportant le titre de champion de France Pro B en 2017 et passant à un panier d'un premier trophée majeur en 2019 avec la Leaders Cup (défaite 97-98 en finale contre Strasbourg).

« Le profil du futur coach idéal ? Celui de Savo... »



Une expérience, sous les feux des projecteurs, largement réussie pour un technicien qui s'était habitué entre 2006 et 2015 à la confidentialité des niveaux inférieurs − à Saint-Quentin, Antibes et Monaco −, lui qui avait pourtant démarré sa carrière sur de très fortes bases en s'imposant comme l'artisan majeur de la montée en puissance de Bondy au cours des années 90, avant d'être élu entraîneur de l'année en Pro A en 2002 avec Cholet Basket puis d'aller amasser des trophées en Belgique sous la tutelle du Spirou Charleroi (2002/06). Reste à voir s'il prendra sa retraite à l'issue de cette saison, ou s'il aura l'énergie pour repartir sur une mission courte-durée ailleurs.

« On veut se concentrer sur la fin de notre aventure commune avec Savo car il le mérite, sportivement et humainement », ajoute, reconnaissant, Julien Desbottes. « J'ai eu des relations toutes particulières avec lui, extrêmement saines et sereines. Tout n'est jamais parfait mais il formait un formidable équilibre avec Fred Sarre d'un côté et ses assistants de l'autre. Je sais qu'il va me manquer terriblement, que j'aurai beaucoup de mal à retrouver la relation qu'avec lui. De par sa culture, son éducation, ses valeurs et ses principes, c'est quelqu'un d'extrêmement droit qui a toujours eu une approche rectiligne à l'égard du club. Quand les choses ne vont pas, il le dit directement et c'est un fonctionnement qui nous a gagné énormément de temps. C'est un coach atypique : il assume toujours ses choix et ne s'est jamais caché derrière le format de contre à durée déterminée. Il a toujours véhiculé une image extrêmement positive de notre club. Quand je le vois sur notre banc de la JL, je crois qu'il est parfaitement en phase avec ce que l'on veut être. »