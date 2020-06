Le combo-guard Wes Clark arrive à Strasbourg

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Pallacanestro Cantù

Repéré dans le championnat italien où il évoluait à Brindisi en 2018/19 puis à Cantù en 2019/20, Wes Clark (1,84 m, 25 ans) vient de s'engager à la SIG Strasbourg. Il va pouvoir être utilisé sur les postes 1 et 2 de l'équipe alsacienne en complément de Jean-Baptiste Maille, Jayson Tchicamboud et DeAndre Lansdowne.

Auteur d'une grosse saison 2019/20 aux côtés du nouveau pivot de l'ASVEL Kevarrius Hayes, le natif de Détroit (Michigan) tournait à 14,6 points à 41,1% de réussite aux tirs (dont 33,3% à 3-points), 3,5 passes décisives et 3,7 rebonds en moins de 29 minutes sur 20 rencontres. L'année précédente, il était parti tout aussi fort (14,6 points de moyenne sur les 9 premières journées) pour sa saison rookie à Brindisi mais une blessure aux adducteurs lors de la 10e journée a obligé le club à engager un nouveau meneur qui lui a pris son poste de titulaire. Une fois de retour sur pied, il a été moins utilisé et a fini la saison avec des moyennes de 9,3 points à 46,2%, 2,1 rebonds et 1,4 passe décisive en 18 minutes. Son profil n'a pas échappé au directeur sportif italien de la SIG, Nicola Alberani.

"Nous sommes très heureux de cette signature, a commenté ce dernier. C’est un bel apport à l’équipe puisqu’il va apporter quelque chose que nous n’avions pas encore. Son profil de joueur capable de jouer en pénétration, jouer les un-contre-un, capable de créer pour lui-même mais aussi les autres, est un vrai atout. Il peut jouer aux côtés de JB Maille aussi bien qu’à la mène aux côtés de Deandre Lansdowne. Il vient ici avec la volonté de continuer à progresser et de montrer de quoi il est capable. C’est une belle opportunité pour nous également de pouvoir le signer à ce moment de sa carrière."

Décrit comme "puissant", "explosif" et bon scoreur, il s'était fait remarquer en NCAA. D'abord à Missouri durant trois saisons, il a terminé son cursus à Buffalo où il a été MVP de sa conférence en 2017/18 (15,5 points et 5,4 passes décisives de moyenne) et amené l'équipe à la March Madness.

Encore jeune, il semble avoir une vraie marge de progression et d'ailleurs, il montait en puissance avant l'arrêt de la saison. Sur les neuf derniers matchs disputés en LegA, il tournait à 19,9 points par rencontre !

"Avec la signature de Wes Clark, nous sommes dans la continuité de notre idée de départ qui est de recruter des joueurs qui sont en phase ascendante dans leur carrière et qui viennent avec la volonté de passer encore un palier, commente à son tour le coach Lassi Tuovi. C’est un joueur très fort dans le jeu rapide et qui est très explosif. Il est à coup sûr fait pour la Jeep ÉLITE. Ce qui est intéressant en plus c’est qu’il peut jouer sur les deux positions : meneur et arrière. Cela nous permettra de l’utiliser sur certaines séquences aux côtés de JB Maille. Il va nous apporter du scoring dans différentes positions et notamment dans le jeu de un-contre-un."

Pour finaliser son recrutement, la SIG doit encore trouver trois joueurs, dont un au statut de joueur formé localement (JFL).

L'effectif 2020/21 de la SIG Strasbourg :