Le Comité Directeur de la LNB favorable à une "phase finale", si...

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Réuni ce vendredi matin, le Comité Directeur de la Ligue Nationale de Basket n'a pas acté l'organisation du Final 8 pour décerner le titre de champion de France 2021. Cependant, malgré la contestation des joueurs et la solidarité des coaches, la majorité des votants s'est prononcée "en faveur de l'organisation d'une phase finale pour le championne de Jeep ELITE à une très forte majorité".

Le format sera décidé le 2 juin

Cependant, la forme de cette phase finale (Final Four, Final 8 ?) n'est pas encore connue, et elle ne pourra être organisée que si l'ensemble des 34 journées de la saison régulière est joué d'ici le 20 juin, et qu'une salle est trouvée (Rouen ? Antibes ?). Beaucoup de conditions qui amènent leur lot d'incertitudes. C'est le mercredi 2 juin que "le format définitif de cette phase finale va faire l'objet d'un débat qui devra être tranché définitivement avant 17h." Joueurs, coaches et fans devront encore faire preuve de patience pour connaître les modalités de la fin de saison.