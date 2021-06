Le communiqué de la FFBB sur la situation entre le SNB et la LNB

La Fédération française de basketball a publié un communiqué de presse pour s'exprimer sur la fin de saison complexe de Jeep ELITE, avec l'appel à la grève du Syndicat National des Basketteurs (SNB). Le SNB qui doit rencontrer la LNB ce lundi après-midi.

Voici le communiqué de presse :

"La Fédération Française de BasketBall (FFBB) a appris la volonté du SNB (syndicat des joueurs) de n’éventuellement pas prendre part à la phase finale du championnat de France de Jeep Elite organisée par la LNB.

La Fédération souhaite rappeler aux parties prenantes l’impérieuse nécessité de se mettre d’accord au plus vite afin d’éviter une telle situation de blocage préjudiciable à tous et au basket français en particulier. Elle souhaite que la médiation mise en place entre la LNB et le SNB aboutisse à un accord respectueux des clubs, des joueurs et de la compétition sportive.

La FFBB rappelle les engagements pris, depuis décembre 2020, par la LNB et l’intégralité des clubs de laisser tous les joueurs internationaux à la disposition de leur pays à compter du 15 juin en soirée et dans le respect des dates des convocations en équipes nationales. Pour ce faire, la LNB devra mener à terme et dans les meilleurs délais le championnat de France de basket qui reste l’un des seuls en Europe à dépasser la date du 15 juin."