Le communiqué de Maître Xavier Le Cerf Galle sur le licenciement de Zvezdan Mitrovic

La nouvelle du licenciement de Zvezdan Mitrovic de la part de l'ASVEL désormais officielle, l'avocat de ce dernier, Maître Xavier Le Cerf Galle, a publié sur son compte Twitter un communiqué pour remercier les fans mais également envoyer de nouvelles pîques à la direction quant aux motifs supposés des fautes graves évoqués pour prendre cette décision.

Zvezdan Mitrovic remercie les fans, bénévoles et salariés de l’ASVEL. Il ne fera pas d’autre commentaire à propos de son éviction. CoachZ thanks ASVEL’s fans, volunteers & employees. He will not comments anymore his dismissal.

#zvzedanmitrovic #asvel #JeepELITE #basket #lnb pic.twitter.com/6ehMraWWQY