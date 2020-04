Le CSP réagit aux propos du Maire de Limoges qui parle de rivalité avec le club de hand

Cet écrit formalisait une problématique que nous avons soulevée depuis plusieurs mois déjà auprès de la Mairie : Beaublanc a été construit pour l’usage unique du basket et n’est de ce fait pas modulable.

A chaque changement de configuration de la salle, nous souffrons de 5 jours d’indisponibilité, nécessaires au travail des services municipaux. Par ailleurs, nous constatons que nos joueurs professionnels comme les jeunes du Centre de Formation, ballotés dans des salles non adaptées au sport professionnel, se blessent plus souvent. Quand on sait que les calendriers sportifs de la prochaine saison vont complexifier un peu plus l’utilisation du Palais de Sports et le bon fonctionnement du Limoges CSP, il va donc devenir urgent de trouver des solutions.

Nous sommes surpris que Monsieur le Maire parle dans l’article de France TV Sport de « rivalité naissante », alors qu’il sait que nous discutons avec le LH87 pour préparer la saison prochaine depuis des mois. Le LH87, comme le Limoges CSP est conscient des difficultés liées au partage de Beaublanc. En revanche, la Mairie ne semble pas vouloir les comprendre.

Il ne s’agit ni de « vanité », ni « d’excès à surmonter » ni « d’image du passé » comme le dit Monsieur Lombertie, mais simplement d’attentes légitimes de la part d’un club professionnel qui entend disposer d’infrastructures dignes de l’élite du basket français et européen.

Nous espérons donc des réponses constructives de Monsieur Lombertie, afin de nous permettre de travailler dans les meilleures conditions dès la saison prochaine.

La vie sportive n’est peut-être pas la priorité du moment, mais nous devons aussi penser à l’avenir de ce club qui fait battre avec passion nos cœurs et ceux de nos fervents supporters et de nos fidèles partenaires."