Le Fenerbahçe s'intéresse à Thomas Heurtel, pour remplacer Léo Westermann ?

Crédit photo : EuroLeague

Thomas Heurtel (1,89 m, 31 ans) est de moins en moins utilisé par le FC Barcelone. L'Héraultais est devenu la troisième option à la mène de son nouveau coach Sarunas Jasikevicius. Plusieurs articles cette semaine ont évoqué un potentiel départ. Si l'évocation du Real Madrid a été partagée dans plusieurs articles de presse, pour combler le départ de Facundo Campazzo, c'est à Istanbul qu'il pourrait retourner, lui qui a par le passé joué pour l'Anadolu Efes Istanbul.

C'est en tout cas l'annonce faite par "l'insider" Chema de Lucas sur son compte Twitter. Ce dernier annonce le Fenerbahçe "très intéressé" par le meneur français, alors que l'équipe d'Igor Kokoskov a perdu 5 fois ur les 6 dernières rencontres d'EuroLeague.

ÚLTIMA HORA: El Barça, cerca de concretar la salida de Thomas Heurtel.



Su destino podría ser el Fenerbahçe, muy interesado en hacerse con sus servicios, y que acumula cinco derrotas en seis partidos en Euroliga. — Chema de Lucas (@chemadelucas) December 13, 2020

Heurtel à la place de Westermann ?

L'international tricolore qui affiche cette saison des statistiques bien loin de ses standards habituels (5,5 points et 4,9 passes décisives en 18 minutes en Liga Endesa, 2,9 points à 28,9% et 2,4 passes décisives en 13 minutes en EuroLeague), pourrait trouver un second souffle en débarquant chez le club turc. Reste à savoir s'il sera coéquipier de deux Français. Si Nando De Colo n'est pas en danger, Léo Westermann (1,96 m, 28 ans) pourrait s'en aller. D'ailleurs, le journaliste sportif turc Levent Yavuz annonce que Heurtel pourrait venir pour remplacer Westermann à la mène. Entré en jeu à sept reprises en EuroLeague, l'Alsacien tourne à 3,6 points à 38,5%, 1,6 rebond et 2,3 passes décisives en 13 minutes. Dernièrement, il avait cependant débuté des rencontres dans le cinq majeur. A suivre.