Le Final 4 aura bien lieu en Jeep ÉLITE

Ça y est ! La Ligue Nationale de Basket (LNB) a tranché quant à la fin de saison 2020-2021 de Jeep ÉLITE. Alors qu'il n'y aura pas de phase finale en Pro B, la Jeep ÉLITE connaîtra son dénouement lors d'un Final 4 au Kindarena de Rouen, vient d'annoncer Alain Béral ce mardi 1er juin. Il se tiendra les 24 et 26 juin, avec deux demi-finales à 16h puis 21h en Normandie.

L'ensemble de l'événement sera diffusé sur la chaîne L'Équipe et sur LNB TV. "Le Final 4 n'impactera les qualifications européennes, précise le président de la Ligue Nationale de Basket (LNB). Seule la saison régulière sera prise en compte."

Seulement une voix contre et une absentation

"On a écouté les arguments des uns et des autres, explique-t-il. Et le comité directeur a décidé de voter, avec une seule voix contre, le fait que ce qui avait été décidé le 22 février était bien acté : qu'il y aurait bien une phase finale."