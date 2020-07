Le Limoges CSP et l'Agen BC deviennent "clubs partenaires"

Le Limoges CSP et l'Agen BC (dont l'équipe fanion évolue en Nationale 2) ont annoncé la signature d'un partenariat dit "gagnant/gagnant tourné vers le développement de la formation". Agen, qui se trouve à plus de 3 heures de route de Limoges, ne sera pas un club satellite comme cela peut se faire en Espagne. Mais les échanges entre les deux entités seront nombreux comme l'explique le CSP dans son communiqué :

Claude Bolotny, le Directeur du Centre de formation, s'est expliqué sur ce partenariat.

"Je suis très satisfait de ce partenariat car j’ai toujours pensé qu’il fallait qu’il y ait des clubs satellites autours d’un club d’élite. C’est une grosse avancée dans la formation, il pourra y avoir un échange continuel et permanent pour pouvoir détecter des joueurs tôt dans le but de bien les former et pour les aiguiller sur le bon niveau. En effet, souvent, on se retrouve avec des joueurs dont nous savons qu’ils ne seront jamais pro et malheureusement on se sait pas quoi leur proposer pour la suite. Par exemple, si nous avons un joueur en espoir deuxième année avec le niveau pour évoluer éventuellement en Nationale 2, nous enverrons un message à notre club satellite pour lui proposer ce joueur. Je suis très content que cette première collaboration se fasse avec le club d’Agen qui évolue en Nationale 2 et qui est reconnu au niveau de la détection des jeunes et de la formation."