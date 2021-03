Le Limoges CSP et le Stade Rochelais Rupella officialisent leur rapprochement

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Stade Rochelais Rupella

Coéquipiers et champions de France ensemble à Strasbourg en 2005, Aymeric Jeanneau et Crawford Palmer ont désormais des postes à responsabilités au Stade Rochelais Rupella (NM1) et au Limoges CSP (Jeep ELITE), en étant respectivement directeur général et directeur sportif. Les deux clubs distants de 3h de route ont décidé de se rapprocher. C'est la signature d'une licence ASP par Maxime Carène qui a amené les deux anciens internationaux à rapprocher leurs employeurs, comme l'expliquait Crawford Palmer à France Bleu Limousin le mois dernier.

"Le Stade Rochelais où il y a Aymeric Jeanneau qui est un ami et avec qui j'étais en contact par rapport à Maxime. Ils ont perdu sur blessure un jeune intérieur prometteur et ils se sont retrouvés dans le besoin."

Le club de La Rochelle réalise sa meilleure saison en Nationale 1 depuis que le club est passé sous le contrôle du célèbre club de rugby du Stade Rochelais. Ses installations sportives sont uniques pour un club de basketball en France.

C'est la deuxième collaboration du Limoges CSP avec un club de moindre niveau, après celle entamée avec l'Agen BC (NM2) en 2020.

"Le Stade Rochelais est un grand club devenu un club omnisports de renom en se rapprochant du basket, explique pour sa part le Directeur Général du Limoges CSP, Pierre Fargeaud. C’est un club exemplaire au niveau de la structure sportive. Cette collaboration peut être fructueuse dans l’avenir compte tenu des qualités d’Aymeric Jeanneau et de ses connaissances du basket et plus généralement du milieu sportif."

Cette collaboration visera à régulariser le prêt de jouers Espoirs (via des licences ASP) au club de La Rochelle mais aussi en partageant "leurs expertises réciproques dans différents domaines : le développement des infrastructures, l’événementiel ou encore la communication."