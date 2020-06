Le Limoges CSP et Stéphane Ostrowski se séparent d'un commun accord

Ce vendredi matin, le Limoges Cercle Saint-Pierre a annoncé s'être séparé d'un commun accord de Stéphane Ostrowski. Après avoir été joueur du club durant sept saisons (trois titres de champion de France), il est devenu responsable marketing/commercial du CSP mais aussi dirigeant. Deux missions qu'il occupait depuis treize ans. En conflit ouvert avec l'ancienne direction, le natif de Bron avait intégré la nouvelle direction aux côtés de Céline Forte, Yves Martrinez, Richard Dacoury, Claude Bolotny et Pierre Fargeaud. Finalement, cette collaboration n'a duré qu'un an.

Voici le communiqué du président Yves Martinez :

"Le Limoges CSP et Stéphane Ostrowski ont décidé d’un commun accord de mettre fin à leur collaboration à l’issue de cette saison.

Le club et ses dirigeants lui sont particulièrement reconnaissants pour ses 20 années de fidélité et d’implication.

Il aura participé au rayonnement et au succès du club pendant 7 saisons en tant que joueur avec 7 trophées au total dont 3 titres de champion de France et une Coupe d’Europe puis ensuite pendant 13 années en tant que responsable marketing/commercial et dirigeant contribuant aux cotés de Frédéric Forte à la reconstruction du club avec à la clé 2 titres de champion de France ProA, 1 titre de champion de France ProB et un trophée des champions. Sur et en dehors du terrain, Stéphane aura été un grand artisan de la réussite du CSP. C’est dans ce contexte totalement inédit que s’annonce la prochaine saison, qui sera celle d’un nouveau cycle pour le club. Le Limoges CSP souhaite à Stéphane une belle et grande réussite dans ses futurs projets en espérant le revoir souvent dans les travées de Beaublanc.

Yves Martinez

Président"