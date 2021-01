Le Limoges CSP lance #NoRacism, une campagne avec la Ligue des droits de l'Homme

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Limoges CSP

Ce mercredi 13 janvier, la Ligue des Droits de l'Homme et le Limoges CSP ont présenté à Paris une campagne commune pour lutter contre le racisme, intitulée #NoRacism. Parmi les actions prévues, le club va changer son identité visuelle, son logo et ses tenues de matches de manière ponctuelle. Par ailleurs, le Cercle Saint-Pierre "va mener des actions de sensibilisation via ses joueurs et les ambassadeurs sur ses médias sociaux." Parmi les autres actions, on note l'organisation d'un "grand événement de sensibilisation sera co-organisé à Limoges avec le Centre de Droit et d'Economie du Sport" le 17 mars.

Des personnalités du sport seront présentes. Car cette campagne bénéficie de l'engagement et de l'exposition de sportifs de haut-niveau, dont trois basketteurs actuels ou passés. Le pivot du Limoges CSP et de l'équipe de France Jerry Boutsiele était présent lors de cette conférence de presse de même que la capitaine de Lattes-Montpellier et internationale française Diandra Tchatchouang. Sans oublier l'ancienne star française de la discipline Richard Dacoury, désormais vice-président du CSP.

"Joueur professionnel de basket-ball français, il m'a semblé important de faire entendre ma voix et de m'engager contre ces maux trop présents que sont le racisme et les discriminations dans le sport, ainsi commenté Jerry Boutsiele. Je me suis investi dès la genèse du projet. Je souhaite faire bouger les choses et le partenariat entre le Limoges CSP et la Ligue des droits de l'Homme est une chance pour y parvenir. Ensemble contre le racisme ! #NoRacism".

Une belle initiative !