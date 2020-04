Le Limoges CSP officialise la prolongation de Mehdy Mary

Ce vendredi 10 avril, le Limoges CSP a officialisé la prolongation de l'entraîneur principal de son équipe professionnelle, Mehdy Mary (40 ans), pour les deux saisons à venir. Déjà passé par le club entre 2016 et 2018 pour s'occuper de l'équipe Espoirs, l'ancien joueur de haut-niveau est revenu au Cercle Saint-Pierre l'été dernier pour être l'assistant d'Alfred Julbe. Il a succédé à ce dernier lorsqu'il a été remercié en décembre 2019. S'en est suivie une belle période (7 victoires en 12 matchs) pour l'équipe qui, sans changement (hormis le départ de Semaj Christon, remplacé par DeMarcus Nelson), est remontée au classement et s'est installée dans le Top 8 (12 victoires et 13 défaites).

Mehdy Mary était notre priorité pour occuper la fonction d'entraîneur. Son sérieux dans son travail et ses compétences ont été une évidence, et il a des idées claires, qui correspondent à celles du club, sur le style d’équipe qu’il veut sur le terrain, et les valeurs qu’elle doit véhiculer, sur et en dehors du parquet. Continuer avec Mehdy, nous permet de stabiliser l’équipe et ainsi, avoir une avance sur la préparation de la saison prochaine. En dehors de ses connaissances basket, qu’il a alimentées par un travail de fond en s’inspirant des meilleures méthodes européennes et américaines, Mehdy fait un travail excellent quant à l’implication de chacun. Les membres du staff et les joueurs sont conscients de leurs rôles et de leurs responsabilités pour aller ensemble vers les objectifs du club. Sur le terrain, la défense prime. Mehdy a su faire les ajustements nécessaires pour faire jouer l’équipe comme elle en était capable, avec une vraie dureté, en protégeant le cercle ensemble. Cela doit continuer."

"Nous sommes très satisfaits d’avoir trouvé un accord pour prolonger Mehdy à la tête de l’équipe professionnelle pour les deux saisons à venir, a commenté le directeur sportif du club, Crawford Palmer. Il a remis l’équipe sur les rails dans un moment difficile et il a mérité de continuer à instaurer sa philosophie de jeu et ses méthodes de travail avec un groupe qui, à cause de la situation sanitaire actuelle, n’a pas pu aller au bout de son potentiel. L’équipe a bien réagi à son management en impliquant chacun : joueurs et staff. Il s’est très bien préparé pour devenir entraîneur en chef et les résultats ont suivis.

Une stabilité annoncée pour la saison prochaine

Mehdy Mary profite de l'arrêt du championnat pour tirer un bilan de sa prise de fonction et surtout se projeter vers l'avenir.

"La particularité c’est que j’ai repris en cours d’année un effectif déjà construit. Il a donc fallu mettre en place une organisation du jeu notamment en défense avec des joueurs qui avaient déjà été recrutés, ce qui a été une étape délicate. Je trouve que nous avons réussi à faire des performances pertinentes défensivement : à compter de la 13e journée, nous sommes la troisième défense du championnat (1er : Monaco, 2e : Dijon et 4e : ASVEL). Offensivement nous manquions de liant mais les raisons étaient multiples, nous avons notamment eu 3 meneurs de jeu : Paul Stoll, Semaj Christon, puis Demarcus Nelson. Il y a encore des axes d’améliorations au niveau offensif mais ça met plus de temps et c’est aussi dépendant de ce qui se produit au quotidien avec les joueurs, il faut du temps et du vécu. J’avais la perception que nous nous rapprochions d’un rythme de croisière avant l’épisode Covid 19 donc je suis plutôt satisfait de ce qui a été réalisé.

(Pour la saison prochaine, je souhaite) qu’on arrive à avoir une forme de stabilité. J’ai pris le temps de vraiment réfléchir à l’organisation du jeu souhaitée et par rapport à cela, quels joueurs avaient les compétences pour l’intégrer. L’idée est d’avoir de la stabilité dans l’effectif, en le faisant évoluer de manière à poursuivre la progression déjà entraperçue que ce soit en défense ou en attaque.

Bien que la saison 2019/20 ne soit pas officiellement achevée, nous sommes déjà tournés vers la saison prochaine. Sur les bases posées cette année, avec un effectif que nous souhaitons le plus stable possible, nous travaillons ensemble avec Mehdy et le staff pour déterminer les axes de travail et les prospects pour notre recrutement. Le marché va être très perturbé cet été, mais nous sommes confiants pour trouver des pièces complémentaires à un groupe qui a un vrai potentiel. On doit aussi compléter le staff technique et trouver un successeur à Franck Kuhn au centre de formation. Plusieurs pistes sont déjà activées.

Ce qui me plait beaucoup à Limoges c’est la passion qu'ont les gens pour le basket et pour le club. Toute cette passion, nous n'arrivons pas l’exprimer car il n’y pas de match mais on sait que les circonstances sont assez exceptionnelles. Je reçois plein de messages de sympathie et d'encouragements de la part nos supporters. J’essaie de répondre à tous. Tout le monde a hâte que ça reprenne. Il faut prendre notre mal en patience. Je peux compter sur le soutien et l’encouragement de notre public, c’est quelque chose de génial qui nous galvanise tous."